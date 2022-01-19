Бербок встретилась с Кулебой. Итоги переговоров

12:53 18 Январь Киев, Украина





«Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность Европы», — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой за день до встречи с министром иностранных дел России Сергеем



Выступая во время визита в Мадриде, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что «мы ожидаем от России четких шагов по деэскалации ситуации на укранских границах».

«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», — добавил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Германия сделает все, что в ее силах, чтобы гарантировать безопасность Украины, заявила в понедельник министр иностранных дел Анналена Бербок во время своего первого визита в Украину на фоне растущих опасений российского вторжения.«Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность Европы», — сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой за день до встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.Выступая во время визита в Мадриде, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что «мы ожидаем от России четких шагов по деэскалации ситуации на укранских границах».«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России», — добавил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.



Визит Бербок в Киев проходил на фоне попыток возродить встречи "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины, целью которых является деэскалация конфликта.



Дмитрий Кулеба заявил журналистам после обсуждения, что Украина и Германия «привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта».

«Наша совместная цель — эффективная работа «нормандского формата» и проведение саммита лидеров «нормандского формата», — сказал Кулеба.



Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров должен провести свою первую встречу с Бербок сегодня, 18 января.



В заявлении перед встречей он сказал, что состоится «углубленный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, прежде всего по реализации российских предложений по гарантиям безопасности».



Лавров заявил на пресс-конференции в понедельник, что Россия ждет «конкретных ответов» на ряд широкомасштабных требований безопасности в Европе. Он добавил, что «руководство России способно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения обеспечения прав граждан России».