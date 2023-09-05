Бербок: удары дронами по москве - легитимны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала удары беспилотников по москве, заявив, что они законны.
На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкном Бербок заявила, что россия напала на Украину, а Украина защищается "в рамках международного права", передает немецкая национальная служба новостей Tagesschau. В то же время Маргус Тсахкна подчеркнул, что всю ответственность за происходящее в Украине несет россия.
Бербок добавила, что Украине во время контрнаступления необходимо оборудование, чтобы преодолеть заминированные россиянами поля. Министр сравнила "огромные минные зоны, особенно на востоке Украины" с площадью Западной Германии.
Также Бербок прокомментировала возможное предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, о которых Украина просит Германию: "Мы упорно работаем над этим".
На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкном Бербок заявила, что россия напала на Украину, а Украина защищается "в рамках международного права", передает немецкая национальная служба новостей Tagesschau. В то же время Маргус Тсахкна подчеркнул, что всю ответственность за происходящее в Украине несет россия.
Бербок добавила, что Украине во время контрнаступления необходимо оборудование, чтобы преодолеть заминированные россиянами поля. Министр сравнила "огромные минные зоны, особенно на востоке Украины" с площадью Западной Германии.
Также Бербок прокомментировала возможное предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, о которых Украина просит Германию: "Мы упорно работаем над этим".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии