Бербок: ЕС расширится от Лиссабона до Луганска

Глава Министерства иностранных дел Германии, Анналена Бербок, выразила уверенность в том, что Европейский Союз в скором времени расширится от Лиссабона до Луганска во время своего визита в Киев на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС.
Это заявление было сделано Бербок в ходе беседы с журналистами.
Это заявление было сделано Бербок в ходе беседы с журналистами.
Бербок подчеркнула, что европейские друзья и партнеры будут оказывать поддержку Украине на этом пути. Она также подчеркнула, что Украина продолжает проводить важные реформы, несмотря на российскую агрессию.
Этот визит Анналены Бербок в Украину стал ее вторым за эту осень.
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