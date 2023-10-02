Бербок: ЕС расширится от Лиссабона до Луганска

15:29 02 октября Киев, Украина





Это заявление было сделано Бербок в ходе беседы с журналистами. Глава Министерства иностранных дел Германии, Анналена Бербок , выразила уверенность в том, что Европейский Союз в скором времени расширится от Лиссабона до Луганска во время своего визита в Киев на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС Это заявление было сделано Бербок в ходе беседы с журналистами.

"Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", - подчеркнула министр.

Бербок подчеркнула, что европейские друзья и партнеры будут оказывать поддержку Украине на этом пути. Она также подчеркнула, что Украина продолжает проводить важные реформы, несмотря на российскую агрессию.

"Это касается изменений в сфере юстиции, медиа, и борьбы с коррупцией, и мы открыто обсуждаем эти вопросы с нашими украинскими партнерами. Вместе мы можем продолжать развивать этот путь", - отметила Бербок.

Этот визит Анналены Бербок в Украину стал ее вторым за эту осень.