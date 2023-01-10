Бербок анонсировала дальнейшие поставки оружия Германии Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать Украину военную поддержку.
В сопровождении мэра Харькова Игоря Терехова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Бербок осмотрела разрушенную критическую инфраструктуру и жилые дома Салтовки.
Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.
Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.
Чиновница также заверила, что Германия будет поддерживать евроинтеграционные намерения Украины, для чего предоставит украинскому правительству рекомендации по реформам в области права и борьбы с коррупцией.
Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.
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