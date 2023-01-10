Бербок анонсировала дальнейшие поставки оружия Германии Украине

19:31 10 января Киев, Украина

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать Украину военную поддержку.

В сопровождении мэра Харькова Игоря Терехова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Бербок осмотрела разрушенную критическую инфраструктуру и жилые дома Салтовки.



Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и до Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это в том числе зимняя помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизнь на месте. И это включает дальнейшие поставки оружия", - заявила Бербок.

Чиновница также заверила, что Германия будет поддерживать евроинтеграционные намерения Украины, для чего предоставит украинскому правительству рекомендации по реформам в области права и борьбы с коррупцией.

"Для меня важно, чтобы даже в эту военную зиму мы не упустили из виду место Украины в нашей европейской семье. Украинцы ежедневно борются за право на независимую жизнь. Они видят свое будущее в Европе, в ЕС. Поэтому я тоже хотела бы поговорить о прогрессе Как федеральное правительство, мы хотим сделать Украине конкретные предложения по достижению прогресса в укреплении верховенства права, независимых институций и борьбы с коррупцией, а также в приближении к стандартам ЕС", — подчеркнула она.

Глава МИД ФРГ стала первым немецким политиком, посетившим восток Украины с начала полномасштабного вторжения.