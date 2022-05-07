Бен Ходжес: Кремль, вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове

06:36 07 декабря Киев, Украина

Джо Байден в корне изменит политику США в отношении амбиций и агрессии Кремля. В частности, речь идет о Черноморском регионе, который на сегодняшний день является "котлом конкуренции" для всего Запада.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес

"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю... Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли сотрудничество Украины и НАТО теснее с приходом к власти Байдена.

Он также отметил, что такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля.

"Я думаю, что это уменьшит амбиции и агрессию Кремля. Черноморский регион – это то, что я бы назвал котлом конкуренции. Это место, где Запад должен сказать русским, что нельзя применять силу для изменения суверенных границ европейских стран. И что Россия – Кремль , – вы не можете выбирать, как поступать Украине, Грузии или Молдове. Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – добавил генерал.

Ходжес подчеркнул, что значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.