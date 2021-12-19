Белый дом запросил отчет о военных учениях США в Европе с целью сдерживания РФ

19:33 22 Ноябрь Киев, Украина





В издании отмечают, что эксперты выражали обеспокоенность тем, что некоторые военные миссии США в регионе стали слишком провокативными. При этом источники в администрации США отмечают, что Белый дом не стремится сокращать военные учения. Белый дом обратился в Минобороны США с запросом о предоставлении детальной информации о военных учениях США в Европе, направленных на сдерживание России, и их обоснование. Об этом сообщает издание The Washington Post.В издании отмечают, что эксперты выражали обеспокоенность тем, что некоторые военные миссии США в регионе стали слишком провокативными. При этом источники в администрации США отмечают, что Белый дом не стремится сокращать военные учения.

"Во многих случаях миссии включают страны, которые не являются союзниками по НАТО, например Украину и Грузию. США не имеют закрепленного соглашениями обязанности защищать эти страны, но поддерживают их право на суверенитет и оказывают поддержку их военным. Обе страны страдают от поддерживаемых Кремлем вторжений на их территорию", - пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что при президентстве Трампа сторонники жесткой линии в Пентагоне, Госдепе и Совете нацбезопасности США "усилили военные действия, стремясь послать сигнал России". The Washington Post указывает, что "в некоторых случаях, результатом стали миссии, выходящие за определенные рамки". СМИ приводят в пример мероприятие американских эсминцев в Баренцевом море, обучение американских бомбардировщиков B1-B Lancer с украинскими истребителями, пролет американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, через воздушное пространство Украины.

"Некоторые из этих мер создали опасные ситуации", - пишет издание.

СМИ обращает внимание на эскалацию военных учений и испытаний со стороны России, и приводит мнения экспертов, призывающих к лучшей продуманности американских мер по сдерживанию России, указывая на риски, создаваемые нынешним подходом. Издание также указывает, что сторонники нынешнего подхода подчеркивают, что сама Россия нарушает нормы и ее поведение должно получить надлежащий ответ "даже если мероприятия вблизи территории России

сопровождаются повышенным риском".

Как сообщалось, в правительстве США считают, что Россия еще не приняла решения об использовании военных сил, которые накапливаются вдоль границы Украины. Но разведка страны предупреждает о возможности российского наступления в начале следующего года.



Ситуация с накоплением российских войск, американскими военными мерами последних лет, призванных сдержать Россию, вызывает разные реакции у США.



Издание The Washington Post приводит мнение бывшего посла США в Турции и чиновника Минобороны США при президентстве Буша Эрика Эдельмана, который считает, что действия США должны заставлять Путина задуматься "если они готовы делать это ради кого-то, кто не является союзником, то что бы они сделали, если бы я попытался сделать что-нибудь в Эстонии, Латвии, Литве?”.



Другие эксперты призывают США проанализировать другие возможные подходы к России.



Так эксперт американской аналитической компании Рэнд Сэмюэль Шарап на страницах издания Politico высказал мнение, что политика США по поддержке Украины и угрозы наказаниям России могут быть недостаточными для изменения поведения Кремля.

"Если бы Россию можно было заставить отступиться, то в подобных неприятных компромиссах не было бы необходимости, - пишет Шарап о своем предложении, - но это сделать нельзя, и эти компромиссы необходимы. Россия продемонстрировала, что готова прилагать очень значительные усилия в отношении Украины - значительно больше, чем США и ЕС", - пишет Шарап.

Между тем, на страницах издания Financial Times, бывший американский дипломат Мэтью Бриза высказывает мнение, что накопление российских войск вблизи границ Украины напоминает вторжение России в Грузию в 2008 году.