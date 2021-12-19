Белый дом запросил отчет о военных учениях США в Европе с целью сдерживания РФ

Белый дом обратился в Минобороны США с запросом о предоставлении детальной информации о военных учениях США в Европе, направленных на сдерживание России, и их обоснование. Об этом сообщает издание The Washington Post.
В издании отмечают, что эксперты выражали обеспокоенность тем, что некоторые военные миссии США в регионе стали слишком провокативными. При этом источники в администрации США отмечают, что Белый дом не стремится сокращать военные учения.
В издании отмечают, что эксперты выражали обеспокоенность тем, что некоторые военные миссии США в регионе стали слишком провокативными. При этом источники в администрации США отмечают, что Белый дом не стремится сокращать военные учения.
Издание отмечает, что при президентстве Трампа сторонники жесткой линии в Пентагоне, Госдепе и Совете нацбезопасности США "усилили военные действия, стремясь послать сигнал России". The Washington Post указывает, что "в некоторых случаях, результатом стали миссии, выходящие за определенные рамки". СМИ приводят в пример мероприятие американских эсминцев в Баренцевом море, обучение американских бомбардировщиков B1-B Lancer с украинскими истребителями, пролет американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, через воздушное пространство Украины.
СМИ обращает внимание на эскалацию военных учений и испытаний со стороны России, и приводит мнения экспертов, призывающих к лучшей продуманности американских мер по сдерживанию России, указывая на риски, создаваемые нынешним подходом. Издание также указывает, что сторонники нынешнего подхода подчеркивают, что сама Россия нарушает нормы и ее поведение должно получить надлежащий ответ "даже если мероприятия вблизи территории России
сопровождаются повышенным риском".
Как сообщалось, в правительстве США считают, что Россия еще не приняла решения об использовании военных сил, которые накапливаются вдоль границы Украины. Но разведка страны предупреждает о возможности российского наступления в начале следующего года.
Ситуация с накоплением российских войск, американскими военными мерами последних лет, призванных сдержать Россию, вызывает разные реакции у США.
Издание The Washington Post приводит мнение бывшего посла США в Турции и чиновника Минобороны США при президентстве Буша Эрика Эдельмана, который считает, что действия США должны заставлять Путина задуматься "если они готовы делать это ради кого-то, кто не является союзником, то что бы они сделали, если бы я попытался сделать что-нибудь в Эстонии, Латвии, Литве?”.
Другие эксперты призывают США проанализировать другие возможные подходы к России.
Так эксперт американской аналитической компании Рэнд Сэмюэль Шарап на страницах издания Politico высказал мнение, что политика США по поддержке Украины и угрозы наказаниям России могут быть недостаточными для изменения поведения Кремля.
Между тем, на страницах издания Financial Times, бывший американский дипломат Мэтью Бриза высказывает мнение, что накопление российских войск вблизи границ Украины напоминает вторжение России в Грузию в 2008 году.
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