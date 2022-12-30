Белый дом рассматривает возможность поставок Украине БМП Bradley

Правительство США рассматривает вероятность отправки на украинский фронт боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Издание отмечает, что окончательное решение еще не принято.
Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, сказал, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей нужно для защиты. Однако нет деталей, которые можно было бы озвучить.
Боевая машина пехоты Bradley поступила на вооружение американской армии в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года.
В отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки наземных сил.
Издание отмечает, что окончательное решение еще не принято.
Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, сказал, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей нужно для защиты. Однако нет деталей, которые можно было бы озвучить.
Боевая машина пехоты Bradley поступила на вооружение американской армии в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года.
В отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки наземных сил.
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