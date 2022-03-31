Белый дом прокомментировал закрытие границ Белоруссией

Представитель Белого дома прокомментировал факт закрытия границ Белоруссией с Украиной. По мнению чиновника – это лишь отвлечение внимания общественности от политической ситуации и нарушения прав человека в Белоруссии.

"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности", - сказал чиновник.

Напомним, накануне Александр Лукашенко объявил, что пограничные войска республики полностью перекрыли государственную границу с Украиной из-за того, что якобы "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В свою очередь в МИД Украины отвергли обвинения Беларуси по поставкам оружия и подчеркнули, что "позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".