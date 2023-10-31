Белый дом призывает не политизировать помощь Украине и Израилю

09:53 31 октября Киев, Украина

Белый дом призвал Палату представителей не политизировать интересы национальной безопасности и выделения помощи Украине и Израилю после внесения республиканцами отдельного законопроекта с помощью для Израиля по ассигнованиям Налоговой службы США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Политизация наших интересов национальной безопасности – обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не отвечает нормальному двупартийному процессу и может иметь разрушительные последствия нашей безопасности и союзов в последующие годы", - сказала она.

Жан-Пьер напомнила о твердом согласии между двумя партиями относительно того, что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Гаге, непосредственно отвечающих интересам национальной безопасности США.

"Существует твердое согласие между двумя партиями относительно того, что в наших прямых интересах нацбезопасности помочь Украине защитить свой суверенитет от преступлений, совершенных российскими войсками против тысяч невинных гражданских лиц, включая нападения на них с применением иранского оружия. Эти жестокости включают отвратительное использование оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что существует мощная поддержка вопроса об увеличении инвестиций в безопасность границ.



Жан-Пьер подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.