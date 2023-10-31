Белый дом призывает не политизировать помощь Украине и Израилю
09:53 31 октября Киев, Украина
Белый дом призвал Палату представителей не политизировать интересы национальной безопасности и выделения помощи Украине и Израилю после внесения республиканцами отдельного законопроекта с помощью для Израиля по ассигнованиям Налоговой службы США.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Политизация наших интересов национальной безопасности – обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не отвечает нормальному двупартийному процессу и может иметь разрушительные последствия нашей безопасности и союзов в последующие годы", - сказала она.
Жан-Пьер напомнила о твердом согласии между двумя партиями относительно того, что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Гаге, непосредственно отвечающих интересам национальной безопасности США.
"Существует твердое согласие между двумя партиями относительно того, что в наших прямых интересах нацбезопасности помочь Украине защитить свой суверенитет от преступлений, совершенных российскими войсками против тысяч невинных гражданских лиц, включая нападения на них с применением иранского оружия. Эти жестокости включают отвратительное использование оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", — отметила пресс-секретарь Белого дома.
Она также отметила, что существует мощная поддержка вопроса об увеличении инвестиций в безопасность границ.
Жан-Пьер подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.
"Игра в политические игры, угрожающие источнику финансирования самообороны Израиля - сейчас и в будущем - создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из наших ближайших союзников. Мы не можем позволить себе поставить под угрозу это обязательство, поскольку Израиль защищается от зла, которое несет ХАМАС",
- сказала она.
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