Белый дом попросил у Конгресса $22 миллиарда для Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой предоставить Украине до конца года более 13 миллиардов долларов на экстренную оборонную помощь и еще более 8 млрд долларов на гуманитарную поддержку.
Об этом пишет издание AP.
Из 13,1 миллиарда долларов на оборонную помощь предусматривается выделение 9,5 миллиарда долларов на военную технику для Украины или пополнение запасов американской техники, уже отправленной в Украину. 3,6 миллиарда долларов предлагается выделить на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины.
Гуманитарную поддержку Украине в 8,5 миллиарда долларов, по запросу, планируют выделить Госдепу и Агентству США по международному развитию (USAID).
В частности, 7,3 млрд - на экономическую, гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, 1 млрд - на укрепление стратегического партнерства в развивающихся странах. 200 млн - на усиление африканских стран, в их противостоянии российской группировке ЧВК "Вагнер".
В общей сложности финансовый пакет от Белого дома составляет 40 миллиардов долларов. Кроме средств на помощь Украине президент просит профинансировать ликвидацию последствий стихийных бедствий в США после смертоносного сезона жары и штормов, а также усилить правоохранительные мероприятия на южной границе с Мексикой.
Государственное финансирование США прекратится 30 сентября, и бюджетные комитеты Палаты представителей и Сената предполагают включение средств для Украины, Тайваня и помощи пострадавшим от стихийных бедствий в краткосрочный план расходов.
Об этом пишет издание AP.
Из 13,1 миллиарда долларов на оборонную помощь предусматривается выделение 9,5 миллиарда долларов на военную технику для Украины или пополнение запасов американской техники, уже отправленной в Украину. 3,6 миллиарда долларов предлагается выделить на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины.
Гуманитарную поддержку Украине в 8,5 миллиарда долларов, по запросу, планируют выделить Госдепу и Агентству США по международному развитию (USAID).
В частности, 7,3 млрд - на экономическую, гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, 1 млрд - на укрепление стратегического партнерства в развивающихся странах. 200 млн - на усиление африканских стран, в их противостоянии российской группировке ЧВК "Вагнер".
В общей сложности финансовый пакет от Белого дома составляет 40 миллиардов долларов. Кроме средств на помощь Украине президент просит профинансировать ликвидацию последствий стихийных бедствий в США после смертоносного сезона жары и штормов, а также усилить правоохранительные мероприятия на южной границе с Мексикой.
Государственное финансирование США прекратится 30 сентября, и бюджетные комитеты Палаты представителей и Сената предполагают включение средств для Украины, Тайваня и помощи пострадавшим от стихийных бедствий в краткосрочный план расходов.
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