Белый дом опубликовал пресс-релиз по поводу разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена

Президент Байден говорил сегодня с Президентом Украины Зеленским о текущей работе США и их союзниках и партнерах по доставке военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и наложению серьезной ответственности на Россию за ее жестокую агрессию против Украины.
Обсуждена круглосуточная работа США по выполнению основных запросов Украины о предоставлении помощи в безопасности, влиянии этого оружия на конфликт, постоянные усилия США с союзниками по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи.
Украинские военные защищают свою страну. Кроме того, Байден проинформировал Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству 500 млн. долларов прямой бюджетной помощи. Они также обсудили дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе.
Президент Зеленский, в свою очередь, проинформировал президента Байдена о состоянии переговоров Украины с РФ.
Обсуждена круглосуточная работа США по выполнению основных запросов Украины о предоставлении помощи в безопасности, влиянии этого оружия на конфликт, постоянные усилия США с союзниками по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи.
Украинские военные защищают свою страну. Кроме того, Байден проинформировал Зеленского, что США намерены предоставить украинскому правительству 500 млн. долларов прямой бюджетной помощи. Они также обсудили дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе.
Президент Зеленский, в свою очередь, проинформировал президента Байдена о состоянии переговоров Украины с РФ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии