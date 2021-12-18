Белый дом назвал темы переговоров Байдена и Путина

Внимание и надежды миллионов людей прикованы к предстоящим переговорам лидеров двух противоборствующих держав – США и России. И это не удивительно, ведь дальнейшая судьба Украины может зависеть от них. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину.
По данным Псаки, Байден также намерен выразить собеседнику обеспокоенность стягиванием войск РФ к украинской государственной границе.
Напомним, разговор американского и российского лидеров запланирован на вечер 7 декабря. Он пройдет по защищенной видеосвязи. Точное время обещали озвучить ближе к указанной дате.
Ранее в Кремле сообщили, что во время переговоров Путина и Байдена будут обсуждаться Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и "внутриукраинский кризис". Кроме того, Москва намерена поднять вопрос о нерасширении НАТО.
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