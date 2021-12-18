Белый дом назвал темы переговоров Байдена и Путина

06:43 05 Декабрь Киев, Украина

Внимание и надежды миллионов людей прикованы к предстоящим переговорам лидеров двух противоборствующих держав – США и России. И это не удивительно, ведь дальнейшая судьба Украины может зависеть от них. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", - уточнили в Вашингтоне.

По данным Псаки, Байден также намерен выразить собеседнику обеспокоенность стягиванием войск РФ к украинской государственной границе.

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", - указано в заявлении.

Напомним, разговор американского и российского лидеров запланирован на вечер 7 декабря. Он пройдет по защищенной видеосвязи. Точное время обещали озвучить ближе к указанной дате.

Ранее в Кремле сообщили, что во время переговоров Путина и Байдена будут обсуждаться Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и "внутриукраинский кризис". Кроме того, Москва намерена поднять вопрос о нерасширении НАТО.