Белый дом надеется, что Кремль выберет "путь дипломатии"

В Белом доме считают, что США и Россия вышли на "откровенный и прямолинейный" разговор, направленный на деэскалацию напряженности.
При этом Псаки в очередной раз подчеркнула, что для президента Джо Байдена важно не проводить переговоров по Европе без участия Европы и "никаких переговоров по Украине без Украины".
Байден призывает Путина приказать войскам вернуться в места постоянной дислокации в противном случае США "дадут решительный ответ".
Байден призывает Путина приказать войскам вернуться в места постоянной дислокации в противном случае США "дадут решительный ответ".
Кроме двухсторонней американо-российской дискуссии, в среду в Брюсселе запланированы переговоры с участием НАТО и России, а в четверг в Вене – дискуссия в рамках ОБСЕ.
Москва заявляла, что не планирует вторжение в Украину и требует прекратить расширение НАТО, а также не проводить военные учения Альянса в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в него после 1997 года.
По словам Псаки, Вашингтон ожидает, что Москва будет продвигать свой нарратив вне переговоров.
Москва заявляла, что не планирует вторжение в Украину и требует прекратить расширение НАТО, а также не проводить военные учения Альянса в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в него после 1997 года.
По словам Псаки, Вашингтон ожидает, что Москва будет продвигать свой нарратив вне переговоров.
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