Белый дом надеется, что Кремль выберет "путь дипломатии"

19:14 11 Январь Киев, Украина

В Белом доме считают, что США и Россия вышли на "откровенный и прямолинейный" разговор, направленный на деэскалацию напряженности.

"Глава Кремля сейчас может пойти двумя путями, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. – Путь дипломатии или путь эскалации".

При этом Псаки в очередной раз подчеркнула, что для президента Джо Байдена важно не проводить переговоров по Европе без участия Европы и "никаких переговоров по Украине без Украины".



Байден призывает Путина приказать войскам вернуться в места постоянной дислокации в противном случае США "дадут решительный ответ".

"На данный момент нами не замечены никакие серьезные изменения в расстановке войск РФ возле Украины, – заявил спикер Пентагона Джон Кирби. – Там остается значительный контингент. Если российская сторона серьезно настроена на деэскалацию, они могут начать с отвода части войск, сократив эту расстановку сил».

Кроме двухсторонней американо-российской дискуссии, в среду в Брюсселе запланированы переговоры с участием НАТО и России, а в четверг в Вене – дискуссия в рамках ОБСЕ.



Москва заявляла, что не планирует вторжение в Украину и требует прекратить расширение НАТО, а также не проводить военные учения Альянса в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в него после 1997 года.



По словам Псаки, Вашингтон ожидает, что Москва будет продвигать свой нарратив вне переговоров.