Белорусские учения проходят вблизи с границей Украины

В четврег в беларуси начинаются военные учения возле границы Польши и Украины.
Об этом сообщил председатель исполкома Бреста Александр Рогачук.
Он назвал запланированные маневры "очередным этапом проверки сил реагирования".
Он назвал запланированные маневры "очередным этапом проверки сил реагирования".
Также десантные подразделения отправятся на полигон Брестский для решения дальнейших задач.
Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.
Отметим, что с начала мая на территории Польши и еще восьми стран Европы проходят военные учения НАТО Defender Europe-2022 и Swift Response-2022.
Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.
Отметим, что с начала мая на территории Польши и еще восьми стран Европы проходят военные учения НАТО Defender Europe-2022 и Swift Response-2022.
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