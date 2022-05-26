Белорусские учения проходят вблизи с границей Украины

12:10 26 мая Киев, Украина

 

В четврег в беларуси  начинаются военные учения возле границы Польши и Украины.

 
Об этом сообщил председатель исполкома Бреста Александр Рогачук.

Он назвал запланированные маневры "очередным этапом проверки сил реагирования".
 
"В рамках выполнения поставленных задач пройдет отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды", - сообщил Рогачук.
 
Также десантные подразделения отправятся на полигон Брестский для решения дальнейших задач.

Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

Отметим, что с начала мая на территории Польши и еще восьми стран Европы проходят военные учения НАТО Defender Europe-2022 и Swift Response-2022.