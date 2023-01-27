Бельгия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи

16:57 27 января Киев, Украина

Правительство Бельгии выделило крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает HLN .
"С начала этой войны наша страна прилагает много усилий для поддержки Украины. В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро", — объявил премьер. ер-министр.
Ожидается, что Бельгия отправит:
  • ракеты AMRAAM;
  • легкое противотанковое вооружение;
  • противотанковые гранаты и пушки;
  • пулеметы Minimi;
  • автоматические винтовки типа Scar;
  • транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;
  • топливо.
По словам Кроо, Бельгия направит также 69 млн. евро гуманитарной помощи Украине.