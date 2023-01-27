Бельгия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи

Правительство Бельгии выделило крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает HLN .

"С начала этой войны наша страна прилагает много усилий для поддержки Украины. В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро", — объявил премьер. ер-министр.