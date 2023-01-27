Бельгия выделила Украине крупнейший пакет военной помощи

Правительство Бельгии выделило крупнейший пакет военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, сообщает HLN .
Ожидается, что Бельгия отправит:
- ракеты AMRAAM;
- легкое противотанковое вооружение;
- противотанковые гранаты и пушки;
- пулеметы Minimi;
- автоматические винтовки типа Scar;
- транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;
- топливо.
По словам Кроо, Бельгия направит также 69 млн. евро гуманитарной помощи Украине.
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