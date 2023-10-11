Бельгия создает Украинский фонд и готовит санкции проти алмазного бизнеса рф

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил о создании Украинского фонда на 1,7 млрд. евро. Фонд будет пополняться с налогов на доходы замороженных российских активов. А также Брюссель введет санкции на алмазный бизнес рф.
Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александера Де Кроо.
Украинский фонд от Бельгии
Источником для анонсированного фонда, по словам Де Кроо, будут миллиарды российских активов, замороженные в Бельгии.
Украинский фонд от Бельгии
Источником для анонсированного фонда, по словам Де Кроо, будут миллиарды российских активов, замороженные в Бельгии.
Средства росактивов пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, а также на макроэкономическую помощь Украине.
Зеленский добавил, что эти 1,7 миллиарда будут использоваться уже в 2024 году.
Новые санкции Бельгии против рф
Александер Де Кроо напомнил, что Бельгия играет активную роль в мировой торговле алмазами.
Чиновник добавил, что в Брюсселе уже приблизились к финализации системы отслеживания, "чтобы российские алмазы больше не финансировали российскую войну".
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