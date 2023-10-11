Бельгия создает Украинский фонд и готовит санкции проти алмазного бизнеса рф

16:23 11 октября Киев, Украина

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил о создании Украинского фонда на 1,7 млрд. евро. Фонд будет пополняться с налогов на доходы замороженных российских активов. А также Брюссель введет санкции на алмазный бизнес рф.

Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и Александера Де Кроо.



Украинский фонд от Бельгии

Источником для анонсированного фонда, по словам Де Кроо, будут миллиарды российских активов, замороженные в Бельгии.

"У нас есть налогообложение на доходы с замороженных российских активов. Налоги с доходов на эти активы должны быть на 100% направлены на помощь украинскому народу. Мы сделали так в прошлом году и сделаем в этом году - через фонд в 1,7 млрд евро", - сказал премьер.

Средства росактивов пойдут на военное оборудование, гуманитарную поддержку, а также на макроэкономическую помощь Украине.



Зеленский добавил, что эти 1,7 миллиарда будут использоваться уже в 2024 году.



Новые санкции Бельгии против рф

Александер Де Кроо напомнил, что Зеленский добавил, что эти 1,7 миллиарда будут использоваться уже в 2024 году.Александер Де Кроо напомнил, что Бельгия играет активную роль в мировой торговле алмазами.

"Мы хотим полностью отрезать российские алмазы с наших розничных рынков. Единственный способ это сделать – это ввести систему полного отслеживания, чтобы исключить российские алмазы с рынка. Мы это делаем совместно с Евросоюзом и G7", – заявил премьер Бельгии.

Чиновник добавил, что в Брюсселе уже приблизились к финализации системы отслеживания, "чтобы российские алмазы больше не финансировали российскую войну".