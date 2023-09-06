Бельгия передаст Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow - СМИ

06:59 05 сентября Киев, Украина

Бельгия намерена передать Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, которые были выкуплены у Германии. Всего Брюссель пришлет восемь единиц.

Об этом сообщило издание L'Echo.

Журналисты пишут, стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.

Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".

К слову, на прошлой неделе бельгийское министерство обороны анонсировало усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Sea Sparrow использует пассивную головку самонаведения, поэтому, чтобы ее использовать нужна РЛС целеуказания для ракеты.