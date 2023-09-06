Бельгия передаст Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow - СМИ

Бельгия намерена передать Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, которые были выкуплены у Германии. Всего Брюссель пришлет восемь единиц.
Об этом сообщило издание L'Echo.
Журналисты пишут, стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.
Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".
К слову, на прошлой неделе бельгийское министерство обороны анонсировало усиление украинской системы противовоздушной обороны.
Sea Sparrow использует пассивную головку самонаведения, поэтому, чтобы ее использовать нужна РЛС целеуказания для ракеты.
Об этом сообщило издание L'Echo.
Журналисты пишут, стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.
Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".
К слову, на прошлой неделе бельгийское министерство обороны анонсировало усиление украинской системы противовоздушной обороны.
Sea Sparrow использует пассивную головку самонаведения, поэтому, чтобы ее использовать нужна РЛС целеуказания для ракеты.
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