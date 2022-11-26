Бельгия передаст Украине подводные дроны и мобильные лаборатории

Совет министров Бельгии утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории, сообщила накануне газета Le Soir со ссылкой на министра обороны Людивин Дедондер.
Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно "развернуть вблизи места химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента".
Министр добавила, что эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и родильные дома.
Кроме того, по словам Дедондер, бельгийские военные приступят к обучению украинских новобранцев по 18 различным курсам боевой подготовки. Около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).
Ранее СМИ сообщили, что Бельгия отправила Украине минометы и большую партию грузовиков.
Кроме того, Украина купила гаубицы M109 у бельгийской частной компании OIP Land.
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