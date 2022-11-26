Бельгия передаст Украине подводные дроны и мобильные лаборатории

12:15 26 ноября Киев, Украина

Совет министров Бельгии утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории, сообщила накануне газета Le Soir со ссылкой на министра обороны Людивин Дедондер.

"Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им (украинцам) большую помощь. У бельгийской армии уже есть эти аппараты. Они все будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов", – сказал министр.

Также Бельгия предоставит украинским военным мобильные лаборатории, которые можно "развернуть вблизи места химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента".

Министр добавила, что эти лаборатории также могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и родильные дома.

Кроме того, по словам Дедондер, бельгийские военные приступят к обучению украинских новобранцев по 18 различным курсам боевой подготовки. Около 100 инструкторов присоединятся к европейской миссии военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Ранее СМИ сообщили, что Бельгия отправила Украине минометы и большую партию грузовиков.

Кроме того, Украина купила гаубицы M109 у бельгийской частной компании OIP Land.