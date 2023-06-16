Бельгия отправит Украине финансовую помощь после взрыва на Каховской ГЭС

15:57 15 июня Киев, Украина

Украина получила финансовую помощь от Бельгии в размере 3,5 млн евро для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС.



Информацию об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль через свой канал в Телеграм.

Бельгия выделила 3,5 млн евро для оказания помощи в ликвидации последствий российского акта терроризма на Каховской ГЭС. Во время онлайн-встречи с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо я выразил свою благодарность", - говорится в сообщении.

Помощь включает в себя электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и другие необходимые ресурсы.

"Мы обсудили гуманитарные и экологические последствия этой катастрофы, а также необходимость усиления санкций против агрессора. Совместно с нашими партнерами мы работаем над тем, чтобы препятствовать россии в производстве ракет", - подчеркнул Шмыгаль.



В ходе обсуждения также были согласованы потребности Украины в усилении защиты воздушного пространства и подготовке к предстоящей Конференции по восстановлению, которая пройдет в Лондоне.