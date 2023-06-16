Бельгия отправит Украине финансовую помощь после взрыва на Каховской ГЭС

Украина получила финансовую помощь от Бельгии в размере 3,5 млн евро для борьбы с последствиями подрыва Каховской ГЭС.
Информацию об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль через свой канал в Телеграм.
Информацию об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль через свой канал в Телеграм.
Помощь включает в себя электрогенераторы, медицинское оборудование, лекарства, резервуары для хранения питьевой воды, палатки и другие необходимые ресурсы.
В ходе обсуждения также были согласованы потребности Украины в усилении защиты воздушного пространства и подготовке к предстоящей Конференции по восстановлению, которая пройдет в Лондоне.
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