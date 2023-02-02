Бельгия намерена приобрести танки Leopard 1 для Украины

Как сообщает Reuters, министерство обороны Бельгии вступили в переговоры с бизнесменом Фредди Верслуйсом о покупке у него танков Leopard 1 для Украины.
Торговец оружием Фредди Верслуйс в свое время приобрел у правительства Бельгии списанные танки и сегодня готов продать их обратно, но уже с существенной наценкой. Несколько лет назад его компания приобрела 50 танков Leopard 1.
Торговец оружием Фредди Верслуйс в свое время приобрел у правительства Бельгии списанные танки и сегодня готов продать их обратно, но уже с существенной наценкой. Несколько лет назад его компания приобрела 50 танков Leopard 1.
По его словам, представители министерства обороны Бельгии связывались с ним по вопросу выкупа танков для отправки их в Украину.
В оборонном ведомстве отметили, что продавали скупщику танки по 10-15 тысяч евро за штуку, тогда как предложенный им новый ценник колеблется от 300 до 500 тысяч евро за единицу.
Верслуйс, в свою очередь, сказал, что его фирма купила 50 танков примерно за 2 миллиона евро, и только 33 из них были пригодны для использования. В стоимость машин также будут включены работы по их переоборудованию и обслуживанию.
Отмечается, что обновленные танки Leopard 1 могут быть готовы к отправке в Украину в считанные месяцы. Несмотря на существенные расхождения в цене, власти Бельгии продолжают переговоры с владельцем целого танкового арсенала.
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