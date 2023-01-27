Беларуси пригрозили санкциями в случае прямого вовлечения в войну

За любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".
Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
Также Евросоюз заявил о требовании, чтобы россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
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