Беларуси пригрозили санкциями в случае прямого вовлечения в войну

11:09 27 января Киев, Украина

За любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено "новыми и сильными ограничительными мерами".



Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы призываем белорусские власти воздержаться от любого дальнейшего участия или содействия незаконной агрессивной войне россии против Украины, а также немедленно прекратить позволять использование своей территории в качестве площадки для атак на Украину, что само по себе является агрессией. Беларусь также должна прекратить оказывать военную поддержку россии. Мы еще раз подчеркиваем, что дальнейшие действия, в частности, любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне, будет встречено новыми и сильными ограничительными мерами", - говорится в заявлении.