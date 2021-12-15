Беларуси предложили участие во встрече Люблинского треугольника

В свете последних событий, связанных с задержанием в Беларуси группы боевиков Вагнера, становится очевидной угроза безопасности соседнего нам государства со стороны России. Ни для кого не секрет, что поддерживаемые Путиным "зеленые человечки" появляются на мирных территориях с определенной агрессивной целью. Этой темы коснулся в своем телефонном разговоре с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем Дмитрий Кулеба. В этом разговоре глава МИД Украины рассказал коллеге о предстоящей встрече стран-членов Люблинского треугольника. Кулеба пригласил белорусского министра посетить эту встречу в качестве гостя, чтобы убедиться в коллективной обоонной цели этого объединения государств-соседей. Ведь только объединившись наши страны смогут противостоять российской агрессии.

Так, Кулеба отметил прочность двусторонних отношений с Беларусью и пригласил главу МИД братской страны стать почетным гостем на встрече министров Украины, Литвы и Польши.

"Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Также Кулеба выразил благодарность за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных бойцов ЧВК Вагнера и заверил о тщательной проработке этих данных компетентными органами Украины.

Кроме того, стороны отдельно остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества и договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций на уровне заместителей министра, указано в сообщении.

Напомним, 28 июля Украина, Польша и Литва в Люблине создали новый формат, который назвали "Люблинский треугольник". Данный союз государств создан, в основном, для усиления оборонного и экономического сотрудничества, а также торговли и туризма.

Как сообщалось, встреча министров трех стран запланирована на осень, она состоится в Украине.