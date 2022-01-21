Беларусам не нужна российская "демократия"

14:45 10 Сентябрь Киев, Украина

Зеленский заявил, что народ Беларуси хочет свободы и справедливости, а не навязываемой Россией "демократии".

Россия всегда была очень влиятельной в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской “демократии”, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина не поддерживает вмешательство одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

“Мы считаем, что беларусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет”, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что кризис в Беларуси подталкивает её к сближению с Российской Федерацией, движения навстречу нет.