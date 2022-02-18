Беларусь заявила, что «ни один» российский солдат не останется после совместных учений

14:58 16 Февраль Киев, Украина

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в среду, что «ни одного» российского солдата не останется в стране после завершения масштабных совместных маневров Минска и Москвы на границе с Украиной.



«Ни один (российский) солдат и ни одна единица военной техники не останутся на территории Беларуси после учений с Россией», — заявил Макей на пресс-конференции в Минске.



На этой неделе Россия объявила о прекращении некоторых военных учений у границ Украины, в том числе в Беларуси.



Но Запад по-прежнему опасается возможного нападения на Украину, говоря, что он еще не видел доказательств реальной деэскалации.



НАТО назвало учения России в Беларуси особенно тревожными, заявив, что они ознаменовали «опасный» момент для Европы.



Макей назвал телефонный разговор между министрами обороны Украины и Беларуси на этой неделе «позитивным», заявив, что он помог «ослабить напряженность».



Минск заявил Киеву, что «то, что происходит на границе, не означает, что кто-то планирует совершить акт агрессии».

"Ни Москва, ни Минск, ни Киев" не хотят войны, сказал он.



Министр обороны Украины заявил в среду, что военный атташе Киева накануне посетил учения в Беларуси, а в среду белорусский атташе примет участие в учениях на Западной Украине.