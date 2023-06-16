18:13 18 мая Киев, Украина

Соцсети активно обсуждают появление "зубов дракона" у границы беларуси и Украины. Возле "зубов" активно ведутся строительные работы, предположительно, связанные с возведением фортификационных сооружений.



По информации мониторинговой группы Білоруські Гаюн в Telegram, в 20 километрах от границы с Украиной в беларуси появилась линия "зубов дракона". Кроме того, неподалеку от них идут работы по строительству, предположительно, фортификационных построек.



Однако, утром формальный лидер беларуси, александр лукашенко, заявил, что будущее украинское контрнаступление является "дезинформацией". При этом мониторинговая группа задается вопросом: "Так лукашенко не верит в контрнаступление, но все равно принимает меры на всякий случай?"



Социальные сети активно обсуждают эти события, вызывая интерес и вопросы относительно намерений беларуси и возможных последствий.