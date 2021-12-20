Беларусь рискует потерять государственность из-за санкций, - МИД Беларуси

11:35 04 Декабрь Киев, Украина

Действуя по принципу «держи вора!», белорусское руководство обвиняет в сложившихся обстоятельствах давления экономических санкций всех, но только не себя. Более того, оно угрожает Европе страшными потерями в лице Беларуси. Выступая на ведущем государственном телеканале Беларусь 1, министр иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что в случае продолжения санкционного давления Беларусь может потерять государственность.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы...К сожалению, так сложилось, что сегодня наши европейские партнеры, и об этом всем коллегам я говорил, слушают, впитывают однобокую информацию из этих так называемых надежных источников и предпринимают соответствующего рода шаги, направленные, фактически, на разрушение суверенитета и независимости Беларуси", - отметил Макей.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Беларуси.