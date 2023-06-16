Беларусь разместит российское тактическое ядерное оружие

Министры обороны россии и беларуси официально подписали документ, который разрешает размещение российского тактического ядерного оружия на территории беларуси.
Эту информацию сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.
Также российские СМИ опубликовали заявление министра обороны россии, сергея шойгу, в котором он заявил о "необъявленной войне" со стороны Запада против россии и беларуси.
Согласно договоренности, достигнутой в начале этого года, россия и беларусь, являющиеся близкими союзниками в конфликте с Украиной, планируют разместить часть тактического ядерного арсенала москвы на территории беларуси.
Президент россии владимир путин ранее объявил о планах размещения такого оружия в беларуси, и отметил, что соответствующие хранилища будут построены к 1 июля.
Эту информацию сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.
Также российские СМИ опубликовали заявление министра обороны россии, сергея шойгу, в котором он заявил о "необъявленной войне" со стороны Запада против россии и беларуси.
Согласно договоренности, достигнутой в начале этого года, россия и беларусь, являющиеся близкими союзниками в конфликте с Украиной, планируют разместить часть тактического ядерного арсенала москвы на территории беларуси.
Президент россии владимир путин ранее объявил о планах размещения такого оружия в беларуси, и отметил, что соответствующие хранилища будут построены к 1 июля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии