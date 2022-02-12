Беларусь проигнорировала ноту Украины из-за обыска посла Игоря Кизима

17:12 22 Сентябрь Киев, Украина

Украина не получила никакой реакции от Беларуси, в связи с обыском посла Игоря Кизима на белорусской границе, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

“После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности”, — заявили в МИД.

11 сентября посол Украины в Минске Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Республики Беларусь ноту в связи с нарушением Венской конвенции. Поводом стал досмотр на белорусской границе машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск.



Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.