Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч - Генштаб ВСУ

По данным оперативной информации Генерального штаба ВСУ 7 июня.

"В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил республики беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств",- говориться в сообщении.