Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч - Генштаб ВСУ
10:01 07 июня Киев, Украина
По данным ВСУ, беларусь хочет увеличить свою армию почти вдвое.
По данным оперативной информации Генерального штаба ВСУ 7 июня.
"В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил республики беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств",- говориться в сообщении.
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