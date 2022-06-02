Беларусь перевозит военную технику к границе Украины

17:11 02 июня Киев, Украина

В беларуси из Гродно в Брестскую область перевозят более 50 единиц военной техники.

Об этом 2 июня сообшает Belarusian Hajun project.



1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района проходила погрузка военной техники. В оборудование входило 37 БМП, два грузовика Урал, БРДМ-2, тягач БТС-4, пять ракетных комплексов Оса, две базы для ракетного комплекса Оса, покрытые брезентом.



Техника принадлежит вооруженным силам беларуси, многие машины имеют красные квадраты.



В сообщении говорится, что около 08:00 этот поезд отправился из Гродно, в 10:00 его заметили в Барановичах и Лесном. Через 40 минут его видели близ Доманово (Ивацевичский район), а в 11:00 - в Ивацевичах, он двигался в сторону Бреста. Часть этого оборудования, погруженного в поезд, находилась в Хойниках с 7 мая.



По информации Белорусского Гаюна, ранее оно использовалось для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.