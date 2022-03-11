Беларусь перевозит российские ракеты по своей ж/д

11:26 11 Март Киев, Украина

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



При этом, условия перевозки не соответствуют никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.



В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

главные части ракет "Точка-У,

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибалистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и др.



Также сообщается, что кроме опасности сдетонирования, есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующей власти.