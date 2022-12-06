Беларусь отправляет мигрантов к украинским границам для разведки

Беларусские пограничиники специально отправляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам с целью разведки уязвимых участков.



Об этом сообщают Силы спецопераций "Центр национального сопротивления".

"Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией. Однако сейчас на северной границе принимают меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск", - говорится в сообщении.