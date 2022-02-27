Беларусь отменила аккредитацию СМИ перед протестами – совпадение?

09:27 03 Октябрь Киев, Украина

В Беларуси отменили аккредитацию всех иностранных СМИ в связи с воплощением "концепции информационной безопасности". Теперь СМИ, при желании, должны повторно подать заявку на аккредитацию, и специальная комиссия его рассмотрит.

Об отмене аккредитации иностранных СМИ в Беларуси сообщили в DW 2 октября со ссылкой на заявление белорусского МИД.

В сообщении белорусского ведомства говорится, что сейчас в стране сложная ситуация, а потому власть просто вынуждена применить новое "положение о действии ранее выданных аккредитационных карточек" для СМИ. А это значит:

Действие карточек аккредитации прекращают со 2 октября 2020 года. А подать заново на аккредитацию заявление можно будет с понедельника, 5 октября. Рассматривать их специальная комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ в новом составе.

Заметим, отмена аккредитации произошло как раз перед выходными, когда в Беларуси собираются самые массовые акции протеста. На днях (3 и 4 октября) иностранные СМИ фактически лишены возможности их освещать законно.

Сейчас трудно спрогнозировать последствия такого решения белорусских властей. Похоже, что Александр Лукашенко и после выходных может вернуть аккредитацию только лояльным к своему режиму СМИ.

К слову, как раз 2 октября Лукашенко в очередной раз позвонил Путину и детально с ним обсудил ситуацию в стране. Договорились укреплять союзнические отношения.