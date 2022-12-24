Беларусь направила три батальона ближе к украинской границе - Наев

12:12 24 декабря Киев, Украина

В Беларуси военные отрабатывают наступление. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Министерство обороны Украины.

"На территории республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", - отметил он.

По словам Наева, ВСУ в свою очередь отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми средствами.

"На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта", - рассказал Наев.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы.