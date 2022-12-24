Беларусь направила три батальона ближе к украинской границе - Наев

В Беларуси военные отрабатывают наступление. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Министерство обороны Украины.
По словам Наева, ВСУ в свою очередь отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми средствами.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Киева готовятся к защите северной границы.
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