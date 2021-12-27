Беларусь: мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы ТКГ

В Беларуси убеждены, что конфликт на востоке УКраины можно решить мирным путем и высшее руководство страны по-прежнему готово этому содействовать.
Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков.
Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков.
Он подчеркнул, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий. "Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - отметил заместитель госсекретаря Совбеза.
По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.
Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.
Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.
Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.
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