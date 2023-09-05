Беларусь и дальше будет эвакуировать детей из Донбасса - лукашенко

16:06 11 августа Киев, Украина

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса, несмотря на уголовную ответственность за это.

Об этом сообщила его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту минска.

Как сообщает Белта, лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в беларуси.
 
"И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки",- сказал он.