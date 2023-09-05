Беларусь и дальше будет эвакуировать детей из Донбасса - лукашенко

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса, несмотря на уголовную ответственность за это.
Об этом сообщила его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту минска.
Как сообщает Белта, лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в беларуси.
Об этом сообщила его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту минска.
Как сообщает Белта, лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в беларуси.
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