Беларусь фактически выгоняет украинскую дипмиссию в Бресте. Оставят только пять человек

Министерство иностранных дел Беларуси объявило, что закрывает украинское консульство в Бресте и высылает из страны 12 украинских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 72 часов.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что государство рассматривает такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины.
Отметим, 22 марта в КГБ Беларуси заявили, что «в последние годы» фиксировали активную разведдеятельность со стороны украинских диппредставительств, и якобы половина из около 20 сотрудников были кадровыми сотрудниками разведки Украины.
Напомним, 19 марта из Украины уехала последняя группа белорусских дипломатов. Российская армия с самого начала войны против Украины активно использует территорию Беларуси для наступления на Украину, в частности, аэродромы для военных самолетов. По данным разведки, сейчас Россия вербует белорусских солдат, чтобы отправить воевать их против Украины.
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