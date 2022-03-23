Беларусь фактически выгоняет украинскую дипмиссию в Бресте. Оставят только пять человек

16:21 23 марта Киев, Украина

Министерство иностранных дел Беларуси объявило, что закрывает украинское консульство в Бресте и высылает из страны 12 украинских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями. В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте», — говорится в сообщении.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что государство рассматривает такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины.

"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг относительно Украины", – сказал Николенко

Отметим, 22 марта в КГБ Беларуси заявили, что «в последние годы» фиксировали активную разведдеятельность со стороны украинских диппредставительств, и якобы половина из около 20 сотрудников были кадровыми сотрудниками разведки Украины.



Напомним, 19 марта из Украины уехала последняя группа белорусских дипломатов. Российская армия с самого начала войны против Украины активно использует территорию Беларуси для наступления на Украину, в частности, аэродромы для военных самолетов. По данным разведки, сейчас Россия вербует белорусских солдат, чтобы отправить воевать их против Украины.