Бегство командования рф с юга Украины. Коллаборантов приказано не выпускать

После волны хлопков в Крыму российское командование стало более реалистично относиться к собственной безопасности. Ведь если последствия нарушения техники безопасности начали ощущать уже на полуострове, то подобная ситуация может произойти в Херсонской и Запорожской областях, и вообще, где угодно.

По данным источников в разведке, 18 августа российское командование тайно разослало своему руководству в Запорожской и Херсонской областях инструкции о действиях в случае серьезных обстрелов или атак со стороны Украины. Получили соответствующие письма командующие армий, ФСБ-шники и представители ГРУ.

Согласно распоряжению, в случае непосредственной угрозы жизни важных для россии офицеров и генералов, им нужно срочно покинуть территорию Украины кратчайшим путем через Крым и Мариуполь.

Чтобы для эвакуации все было готово, офицерам вооруженных сил и спецслужб россии приказали подготовить тревожные чемоданы и собрать все ценности. Полковники и генералы, которые уже успели привезти в Украину свою семью, объявили родным о готовности №1 к возвращению в бараки без газа и туалетов.

Для рядовых солдат и командиров, которые должны находиться на местах боев, вариантов эвакуации перед наступлением ВСУ командование не предусмотрело.

Оккупационные войска могут пойти на "жест доброй воли" только в том случае, если ситуация на том или ином участке критически выйдет из-под контроля захватчиков.

Кроме того, вполне вероятно, что российское политическое руководство прикажет своим ордынцам действовать в духе Второй мировой – "ни шагу назад". И тогда оккупантам, боевикам и мобилизованным на Донбассе придется до последнего сопротивляться силам Украины и "героически" погибнуть на полях. Генералитет в то же время гибнуть не собирается.

Впрочем, наиболее интересно не то, что оккупанты готовятся к разным сценариям, а то, как они относятся к своим приспешникам. Руководству оккупационных войск приказали в случае чего донести до подчиненных, что они ни в коем случае не должны пропускать через блокпосты и границы предателей Украины.

Все "народные мэры", полицейские, перешедшие на сторону оккупантов, бывшие дворники, ставшие "уважаемыми людьми", должны остаться в своем родном крае.

Кроме того, в случае ухудшения ситуации на фронтах россияне планируют вооружать коллаборантов и заставлять их участвовать в боевых действиях. По данным украинской разведки это касается даже женщин.

Кстати, в ночь на 17 августа из Крыма со своими семьями уехали "премьер" сергей аксенов и спикер "Госдумы" полуострова владимир константинов. Бегство произошло после того, как обоим деятелям позвонил куратор из москвы. О возвращении речь не идет.