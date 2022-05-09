Беглый экс-президент Украины требует личного участия в суде по делу о расстрелах на Майдане

17:39 08 декабря Киев, Украина

В Печерский районный суд обратились адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича , с требованием обеспечить участие своего подзащитного в судебном процессе, с помощью видеосвязи.

Об этом сказано в заявлении АО "Авер Лекс", адвокаты которого представляют интересы Януковича в суде.



Соответствующее рассмотрение ходатайства Офиса генпрокурора состоится в 14:45 9 декабря в Печерском районном суде Киева.

"Защита Виктора Януковича также требует привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших, которых уже на протяжении шести лет прокуратура вводит в заблуждение, подменяя фикцию видимостью объективного расследования. Обе стороны – и представители тогдашней власти, и представители Майдана должны быть заслушаны публично", – говорится в заявлении.

В заявлении указано, что должно быть обеспечено личное участие в процессе Виктора Януковича, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие. Обе стороны: и тогдашние представители власти, и сторонники Майдана должны быть заслушаны.

"Потерпевшие имеют право знать, что сделано следствием для защиты их интересов, почему всем известные убийцы до сих пор не сидят в тюрьмах", – сообщается в тексте.

По мнению адвокатов, для раскрытия убийств на Майдане, совершенных в феврале 2014 года, наряду с участием Януковича и потерпевших необходимо публично допросить свидетелей как со стороны тогдашней власти – Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана – Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко.