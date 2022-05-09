Беглый экс-президент Украины требует личного участия в суде по делу о расстрелах на Майдане

В Печерский районный суд обратились адвокаты беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, с требованием обеспечить участие своего подзащитного в судебном процессе, с помощью видеосвязи.
Об этом сказано в заявлении АО "Авер Лекс", адвокаты которого представляют интересы Януковича в суде.
Соответствующее рассмотрение ходатайства Офиса генпрокурора состоится в 14:45 9 декабря в Печерском районном суде Киева.
Соответствующее рассмотрение ходатайства Офиса генпрокурора состоится в 14:45 9 декабря в Печерском районном суде Киева.
В заявлении указано, что должно быть обеспечено личное участие в процессе Виктора Януковича, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие. Обе стороны: и тогдашние представители власти, и сторонники Майдана должны быть заслушаны.
По мнению адвокатов, для раскрытия убийств на Майдане, совершенных в феврале 2014 года, наряду с участием Януковича и потерпевших необходимо публично допросить свидетелей как со стороны тогдашней власти – Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана – Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко.
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