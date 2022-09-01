Байрактары начнут собирать в Украине
12:53 08 августа Киев, Украина
Турецкая компания Baykar построит в Украине завод
по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Байрактары очень важны и это уже легенда Украинского сопротивления. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", -
сказал Бондар.
Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине.
"И оно не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - подчеркнул Бондар.
И до войны, и сейчас сфера оборонных технологий является одним из драйверов украинско-турецких отношений .
"Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не оставляют эту работу, и это также показывает, насколько мы ответственный партнер, который не оставляет турецкую сторону в одиночестве со своими проблемами прежде всего в снабжении тех вещей, которые нужны для их обороны", - сказал посол Украины в Турции.
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