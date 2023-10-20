Байден запросил бюджет для помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден представил запрос Конгрессу на согласование бюджета, направленного на помощь Украине и Израилю, а также на другие неотложные потребности.
Об этом сообщает Белый дом в официальном сообщении, опубликованном 20 октября.
В рамках этого запроса предусмотрено финансирование критически важной подготовки, оборудования и вооружения, необходимых Украине для освобождения оккупированных территорий от российской агрессии.
Помимо этого, новый запрос обеспечит необходимую поддержку Израилю в области безопасности и способствует усилиям страны по освобождению заложников.
Кроме того, ресурсы, выделенные для американской оборонно-промышленной базы, будут способствовать поддержанию рабочих мест в США, повышению производственной способности страны для производства критически важных боеприпасов и другого вооружения. Этот запрос также призван обеспечить высокую боеготовность и экипировку американских вооруженных сил, сделав их наиболее подготовленными и лучше оснащенными вооруженными силами в истории США.
Об этом сообщает Белый дом в официальном сообщении, опубликованном 20 октября.
В рамках этого запроса предусмотрено финансирование критически важной подготовки, оборудования и вооружения, необходимых Украине для освобождения оккупированных территорий от российской агрессии.
Помимо этого, новый запрос обеспечит необходимую поддержку Израилю в области безопасности и способствует усилиям страны по освобождению заложников.
Кроме того, ресурсы, выделенные для американской оборонно-промышленной базы, будут способствовать поддержанию рабочих мест в США, повышению производственной способности страны для производства критически важных боеприпасов и другого вооружения. Этот запрос также призван обеспечить высокую боеготовность и экипировку американских вооруженных сил, сделав их наиболее подготовленными и лучше оснащенными вооруженными силами в истории США.
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