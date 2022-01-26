Байден запланировал встречу с лидером Катара, чтоб обсудить поставки газа в Европу

Президент Джо Байден примет правящего эмира Катара в Белом доме 31 января.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани планировали обсудить безопасность на Ближнем Востоке, обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей и ситуацию в Афганистане, где гуманитарные условия ухудшились после вывода американских войск и установления власти талибов.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани планировали обсудить безопасность на Ближнем Востоке, обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей и ситуацию в Афганистане, где гуманитарные условия ухудшились после вывода американских войск и установления власти талибов.
Катар является одним из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа и входит в число стран, которые, как надеются США, могли бы помочь Европе, если российское вторжение в Украину приведет к тому, что Москва перекроет поток энергоносителей.
При необходимости Европа могла бы рассчитывать на поставки природного газа в Северную Африку, Ближний Восток, Азию и США.
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