Байден: задача НАТО - защита входящих в него стран и поддержание безопасности

Вчера, 13 июня закончил свою работу трехдневный саммит стран Большой семерки. Как сообщило агентство CNN, по окончании саммита G7 в британском Корнуолле президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции, где заявил о том, что США не рассматривают НАТО как "охрану союзников за деньги", главная задача Альянса - защита входящих в него стран и поддержание безопасности.
Он также подтвердил приверженность США коллективной защите Альянса. "Я хочу, чтобы они знали, что мы считаем 5 статью в уставе НАТО священным долгом", - уточнил американский президент.
Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.
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