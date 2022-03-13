Байден: задача НАТО - защита входящих в него стран и поддержание безопасности

07:15 14 июня Киев, Украина

Вчера, 13 июня закончил свою работу трехдневный саммит стран Большой семерки. Как сообщило агентство CNN, по окончании саммита G7 в британском Корнуолле президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции, где заявил о том, что США не рассматривают НАТО как "охрану союзников за деньги", главная задача Альянса - защита входящих в него стран и поддержание безопасности.

"Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту (союзников) за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей способности поддерживать общую безопасность", - сказал Байден.

Он также подтвердил приверженность США коллективной защите Альянса. "Я хочу, чтобы они знали, что мы считаем 5 статью в уставе НАТО священным долгом", - уточнил американский президент.

"Я вскоре отправлюсь в Брюссель, где пройдет саммит НАТО. Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров", — добавил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.