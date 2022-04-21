Байден выступил с новым заявлением по ситуации в Украине

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден заявил, что сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.
Он объявил о пакете новой помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны.
Он объявил о пакете новой помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны.
Он отдельно акцентировал внимание на том, что сообщается не обо всем оружии, которое США передают в Украину. Также Штаты продолжат предоставлять Украине разведданные и выделят ещё 500 миллионов долларов экономической помощи.
Вслед за аналогичным шагом ЕС, Баден объявил, что США запретят российским кораблям заходить в американские порты. Это означает, что ни один корабель под российским флагом или в собственности российских граждан или компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье.
Помимо этого, США запустят программу "Объединяйтесь для Украины". Она должна позволить украинским беженцам эмигрировать из Европы в США по ускоренной процедуре.
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