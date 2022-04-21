Байден выступил с новым заявлением по ситуации в Украине

18:49 21 апреля Киев, Украина





Он объявил о пакете новой помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны. Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден заявил , что сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.Он объявил о пакете новой помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны.

"США максимально быстро действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи, которая необходима для защиты своей страны", - заявил Байден.

Он отдельно акцентировал внимание на том, что сообщается не обо всем оружии, которое США передают в Украину. Также Штаты продолжат предоставлять Украине разведданные и выделят ещё 500 миллионов долларов экономической помощи.

"Наше единство дает четкий сигнал Путину - ему никогда не удастся оккупировать всю Украину", - подчеркнул Байден.

Вслед за аналогичным шагом ЕС, Баден объявил, что США запретят российским кораблям заходить в американские порты. Это означает, что ни один корабель под российским флагом или в собственности российских граждан или компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье.

"Мы никогда не уступим и будем выступать против тирании", - подчеркнул он.

Помимо этого, США запустят программу "Объединяйтесь для Украины". Она должна позволить украинским беженцам эмигрировать из Европы в США по ускоренной процедуре.