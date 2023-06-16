Байден встретится с премьерами Британии и Дании для обсуждения поставки F-16 в Украину

Президент США Джо Байден проведет встречи с премьер-министрами Великобритании и Дании в Вашингтоне для обсуждения вопроса предоставления Украине истребителей F-16.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно сообщению издания, Великобритания и Дания играют важную роль в новом международном плане, одобренном президентом Байденом после продолжительных усилий противодействия призывам президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении самолетов.
В понедельник Джо Байден встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а в четверг - с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Один из основных вопросов, который будет обсуждаться, и который вызывает интерес президента, - это долгосрочные потребности Украины в обеспечении безопасности, как сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби.
Об этом сообщает The Guardian.
Согласно сообщению издания, Великобритания и Дания играют важную роль в новом международном плане, одобренном президентом Байденом после продолжительных усилий противодействия призывам президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении самолетов.
В понедельник Джо Байден встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а в четверг - с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Один из основных вопросов, который будет обсуждаться, и который вызывает интерес президента, - это долгосрочные потребности Украины в обеспечении безопасности, как сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби.
Он также отметил, что вопрос о поставке истребителей F-16 будет поднят в рамках этой дискуссии.
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