Байден: у путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину

12:11 09 февраля Киев, Украина

Глава кремплевского российского режима владимир путин уже потерял Украину и у него нет шансов. Об этом сказал президент США Джо Байден интервью для PBS NewsHour, сообщило накануне издание The Hill.
 
"У путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину. Он думал, что если вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Входите". Во-вторых, он считал, что произойдет то, что НАТО рухнет, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать… Ничего из этого не происходит", – сказал Байден.
 
Он заверил, что страны НАТО координируют все свои действия в поддержку Украины. А на вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, президент США ответил: "Да, это так".

Также Байден рассмеялся в ответ, когда ему напомнили о критике со стороны некоторых республиканцев о чрезмерных расходах США на войну в Украине.
 
"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они собираются делать, когда россия покатится через Украину и беларусь куда-нибудь еще?", – добавил он.