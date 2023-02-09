Байден: у путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину

Глава кремплевского российского режима владимир путин уже потерял Украину и у него нет шансов. Об этом сказал президент США Джо Байден интервью для PBS NewsHour, сообщило накануне издание The Hill.
Он заверил, что страны НАТО координируют все свои действия в поддержку Украины. А на вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, президент США ответил: "Да, это так".
Также Байден рассмеялся в ответ, когда ему напомнили о критике со стороны некоторых республиканцев о чрезмерных расходах США на войну в Украине.
Также Байден рассмеялся в ответ, когда ему напомнили о критике со стороны некоторых республиканцев о чрезмерных расходах США на войну в Украине.
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