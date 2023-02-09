Байден: у путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину

12:11 09 февраля Киев, Украина

Глава кремплевского российского режима владимир путин уже потерял Украину и у него нет шансов. Об этом сказал президент США Джо Байден интервью для PBS NewsHour, сообщило накануне издание The Hill.

"У путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину. Он думал, что если вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Входите". Во-вторых, он считал, что произойдет то, что НАТО рухнет, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать… Ничего из этого не происходит", – сказал Байден.

Он заверил, что страны НАТО координируют все свои действия в поддержку Украины. А на вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, президент США ответил: "Да, это так".



Также Байден рассмеялся в ответ, когда ему напомнили о критике со стороны некоторых республиканцев о чрезмерных расходах США на войну в Украине.