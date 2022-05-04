Байден сменил командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

08:32 04 мая Киев, Украина

Вместо уходящего в отставку Тода Уолтерса, который занимал этот пост с 2019 года, командовать контингентом из 100 тысяч солдат будет генерал Кристофер Каволи - выпускник Йельского университета со знанием русского языка.