Байден сменил командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

08:32 04 мая Киев, Украина

Вместо уходящего в отставку Тода Уолтерса, который занимал этот пост с 2019 года, командовать контингентом из 100 тысяч солдат будет генерал Кристофер Каволи - выпускник Йельского университета со знанием русского языка.
 
Кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден, в альянсе ее также согласовали.

Каволи, в прошлом служивший в Афганистане и занимавший должность директора по России Объединенного комитета начальников штабов США, одновременно назначается командующим американскими силами в Европе. Его кандидатура согласована в НАТО, говорится в релизе Пентагона.

Каволи официально примет командование на торжественной церемонии летом после формальных процедур на уровне стран-членов, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В новой роли Каволи предстоит координировать усилия блока по сдерживанию россии в условиях, когда конфронтация превысила градус холодной войны, и готовиться к принятию новых членов, среди которых - Швеция и Финляндия, планирующие подать заявки уже этим летом.

Вторжение россии в Украину грозит повлечь за собой «величайшую угрозу миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира», заявил во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Он добавил, что потенциал серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается