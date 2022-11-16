Байден считает сомнительным ракетный удар россии по территории Польши

Президент Америки Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая упала в Польше, была выпущена из россии. Об этом в среду, 16 ноября, пишет The Guardian.
Байден заявил, что инцидент требует расследования и подчеркнул, что сначала необходимо выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".
Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из россии, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование".
Но, как считает глава Белого дома, "по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из россии".
Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны россии.
В Минобороны рф информацию о ракете в Польше назвали "провокацией".
Байден заявил, что инцидент требует расследования и подчеркнул, что сначала необходимо выяснить, "что произошло", а затем определиться со "следующим шагом".
Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из россии, Байден сказал: "Есть предварительная информация, которая отрицает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование".
Но, как считает глава Белого дома, "по линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из россии".
Кроме того, он назвал "абсолютно бессовестными" ракетные обстрелы Украины со стороны россии.
В Минобороны рф информацию о ракете в Польше назвали "провокацией".
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