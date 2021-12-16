Байден Путину: "Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим"

18:44 19 Март Киев, Украина

Сегодня Джозеф Байден дал свой ответ призыву Владимира Путина к диалогу в "прямом эфире".

Ответ получился лаконичным: "Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим".

Накануне Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".

Позже в Кремле объяснили, что Путин имел ввиду не дебаты, а открытый диалог между президентами.

В Белом доме заявили, что Байден уже поговорил с Путиным, и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

Стоит отметить, что заочный разговор Путина и Байдена начался после того, как американский президент фактически назвал Путина "убийцей". В ответ президент РФ пожелал здоровья Байдену и ответил ему детской дразнилкой.