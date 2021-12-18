Байден провел переговоры с "Бухарестской девяткой" по ситуации на украинских границах

17:56 10 Декабрь Киев, Украина





Президент Джо Байден и главы девяти государств, в частности, Словакии, Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Венгрии, Чехии, Болгарии и Эстонии провели деловые переговоры, в ходе которых пришли к определенным выводам. В первую очередь страны-члены Альянса выразили обеспокоенность вероятного наращивания Российской Федерацией сил на границах с Украиной, а также обсудили необходимость «единой, подготовленной и решительной позиции НАТО по коллективной защите союзников».Президент США со своей стороны отметил приверженность управляемого им государства к трансатлантической безопасности и «Священной преданности», согласно статье пятой в договоре НАТО про коллективную оборону.



Следует также отметить, что после переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским, в Белом доме заявили, о том, что потенциальное вступление Украины в состав членов НАТО, против чего активно выступают со стороны России, исключительно относится к отношениям самой Украины и НАТО.



К слову, американский лидер также намерен провести переговоры с представителями РФ и еще четырьмя странами-союзниками США по Альянсу, однако, о каких государствах говорил Байден, он не уточнил.